Цимбалинский путепровод закроют на ремонт на полгода

На юге Петербурга из-за ремонта закроют Цимбалинский путепровод. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Водители не смогут воспользоваться дорогой с 22 декабря по 1 июня 2019 года. Движение будет закрыто в направлении от улицы Белы Куна к улице Цимбалина, а также по самому путепроводу и по участку улицы Цимбалина от путепровода до улицы Седова.

Местные жители не раз обращали внимание властей на опасное состояние дороги. Они даже просили помочь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.