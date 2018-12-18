В ЗакСе предложили возвращать на улицу бездомных собак после стерилизации

В Законодательном собрании Петербурга предложили возвращать на улицы бродячих собак, если они были стерилизованы и не проявляют агрессии. Об этом сообщили в пресс-службе главы фракции «Единая России» Александра Тетердинко, автора инициативы.

Согласно действующим законам, животных после отлова необходимо содержать в спецучреждениях за счет городского бюджета. Зачастую это слишком затратно для казны, при этом собак нередко выпускают на улицы после всех необходимых процедур.

«Это позволяет снизить количество безнадзорных животных и случаев заболевания бешенством и иными болезнями, снизить число случаев агрессивного поведения безнадзорных животных. Однако эта практика вступает в противоречие с законодательством», – отметил Тетердинко.

Он подчеркнул, что метод позволяет создать преграду для распространения болезней среди животных, в том числе бешенства. «Все эти собаки чипированы и пересчитаны, они не представляют угрозы для горожан», – добавил депутат.