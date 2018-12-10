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Россия попала на второе место по продажам оружия в мире

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© Фото: Виталий Белоусов / РИА «Новости»

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Лидером остаются Соединенные Штаты Америки.

Россия заняла второе место в мире по объемам продажи оружия. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

По данным экспертов, в 2017 году объем экспорта десяти крупнейших производителей оружия из России составил почти 38 млрд долларов. Это 9,5% от мирового рынка вооружений, оценивающего в 398 млрд долларов.

Первое место рейтинга занимает США. На Соединенные Штаты приходится 57% мирового рынка.

Великобритания, ранее находившаяся на второй строчке, опустилась на третье место. В 100 крупнейших производителей оружия в мире вошли семь местных компаний.

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