Россия попала на второе место по продажам оружия в мире

Россия заняла второе место в мире по объемам продажи оружия. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

По данным экспертов, в 2017 году объем экспорта десяти крупнейших производителей оружия из России составил почти 38 млрд долларов. Это 9,5% от мирового рынка вооружений, оценивающего в 398 млрд долларов.

Первое место рейтинга занимает США. На Соединенные Штаты приходится 57% мирового рынка.

Великобритания, ранее находившаяся на второй строчке, опустилась на третье место. В 100 крупнейших производителей оружия в мире вошли семь местных компаний.