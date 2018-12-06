Рейсы в Пулково задерживаются из-за гостей Евразийского экономического совета

В Петербурге задержали несколько рейсов в Пулково из-за приезда гостей на Евразийский экономический совет. Об этом сообщает «Фонтанка».

В частности, вовремя не добрался самолет из Москвы компании S7. Ему пришлось сделать круг над Ленинградской областью.

Со схожей ситуацией столкнулись пассажиры рейса SU11 из Петербурга в Москву. Он должен был вылететь в 10:40, но отправился лишь в 11:35.

Также в Пулково задержали самолет до китайского Хайкоу, лайнер до Милана и другие рейсы.

Утром 6 декабря в Северной столице перекрыли Невский проспект. Один из участников совета – президент РФ ВЛадимир Путин.