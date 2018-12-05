Путин пообещал исполнить мечту тяжелобольного ребенка и показать ему Петербург с высоты птичьего полета

Президент России Владимир Путин пообещал исполнить мечты пяти тяжелобольных детей в рамках акции «Мечтай со мной». Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин на Форуме добровольцев подошел к стенду проекта с желаниями, после чего волонтеры предложили выбрать конверт с желанием. Президент взял пять конвертов и пообещал помочь детям.

Одного ребенка, который мечтает увидеть Петербург с высоты птичьего полета, Путин пригласил в город на Неве, чтобы покатать его на вертолете. Другой пожелал снять ролик о самолете Ил-96, поэтому глава РФ пригласил его в Москву, чтобы познакомить с пилотами летного отряда «Россия» и показать летательный аппарат.

Девочке, которая хочет увидеть мир кино изнутри, президент пообещал устроить экскурсию по киностудии «Мосфильм». Сопровождать ее будут директор студии Карен Шахназаров и режиссер Никита Михалков.

Еще одна девочка попадет на телеканал RT, где сможет взять интервью у интересного ей собеседника. Пятый ребенок хотел пожать руку президенту.

«Очень трогательная вещь, неожиданная для меня», – сказал Путин.

Президент добавил, что хочет пригласить мальчика в Москву на новогодние каникулы, где он сможет с ним пообщаться.