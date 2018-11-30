Минздрав РФ опроверг данные о лидерстве России по распространению ВИЧ в Европе

В Министерстве здравоохранения РФ назвали некорректными данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что Россия обгоняет все страны европы по темпу распространения ВИЧ. Об этом говорится в совместном с Роспотребнадзором заявлении ведомства.

В докладе Всемирной организации здравоохранения говорилось, что всего в 2017 году в Европе зафиксировали более 159 тыс. новых случаев ВИЧ, из которых 104 тыс. выявили в России.

Чиновники из Минздрава заявили, что в России каждый год на ВИЧ проверяют более 30% населения, а в Европе проверки затрагивают не более 10% жителей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что власти страны не предоставляли ВОЗ данные по эпидемиологической ситуации в России. «Ряд европейских стран (например, Германия, Италия, Финляндия и др.) также не представляют сведений в ВОЗ, например, о числе обследованных на ВИЧ», – добавили в ведомстве.