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Волонтеры за три дня спасли в Петербурге 11 птиц (ФОТО)

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© Фото: vk.com/koshkispas
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    Темы дня

    Пернатые зачастую страдают из-за появления льда в водоемах.

    Волонтеры организации «Кошкиспас» за три дня оказали в Петербурге помощь 11 уткам, селезням и другим птицам. Об этом они рассказали в социальных сетях.

    Всех пернатых сотрудники находили на водоемах. Зачастую птицы застревают из-за появления льда.

    В первый день недели, 26 ноября, волонтеры спасли пять животных. Пострадавших птиц находили в Пушкине и в различных частях Петербурга, в том числе в парке Лесотехнической академии. В следующие дни помощь оказали еще шести пернатым.

    Сотрудники «Кошкиспас» подчеркнули, что в центр реабилитации животных «Сирин» доставили шесть птиц.

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