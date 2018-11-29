Волонтеры за три дня спасли в Петербурге 11 птиц (ФОТО)

Волонтеры организации «Кошкиспас» за три дня оказали в Петербурге помощь 11 уткам, селезням и другим птицам. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Всех пернатых сотрудники находили на водоемах. Зачастую птицы застревают из-за появления льда.

В первый день недели, 26 ноября, волонтеры спасли пять животных. Пострадавших птиц находили в Пушкине и в различных частях Петербурга, в том числе в парке Лесотехнической академии. В следующие дни помощь оказали еще шести пернатым.

Сотрудники «Кошкиспас» подчеркнули, что в центр реабилитации животных «Сирин» доставили шесть птиц.