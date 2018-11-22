ФБК: Телеведущий Брилев – подданный Великобритании

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовало расследование про телеведущего Сергея Брилева. По данным сотрудников ФБК, у него есть гражданство Великобритании.

Расследователи нашли Брилева и его жену в списках лиц, которые имеют права голоса в Великобритании. Их внесли туда в 2001 году. Телеведущий с 1995 по 2001 год заведовал отделением корреспондентов канала «Россия» в Лондоне.

Навальный отметил, что, согласно законам, голосовать могут только подданные Великобритании или постоянно проживающие в стране граждане Евросоюза.

В ФБК добавили, что супруга Брилева – единственный собственник одной из квартир в Лондоне. Жилье было приобретено в 2016 году за 700 тыс. фунтов или примерно 66 млн рублей.

Сергей Брилев с 2008 года ведет на канале «Россия» передачу «Вести в субботу». Он комментировал последние четыре инаугурации президентов РФ.