Библиотека Маяковского на Фонтанке закроется на реконструкцию 1 декабря

В Петербурге с 1 декабря начнется реконструкция здания библиотеки имени Маяковского на набережной Фонтанки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По словам директора учреждения Зои Чаловой, на время работ библиотека частично переедет в здание на Литейном проспекте. Некоторые книги перевезут в другие филиалы.

Чалова отметила, что ремонт не проводили около 40 лет. Правительство Петербурга выделило на реконструкцию 765 млн рублей, работы по проекту «Студии 44» проведет ПСБ «Жилстрой».

На месте гардероба и туалета на первом этаже планируют открыть интерактивный зал с компьютерами. Там читатели смогут найти информацию о нужной книге. В здании появятся места для коворгинга.

Ремонт завершится к 2020 году. Библиотека сможет вернуться в центральное отделение в 2021 году.