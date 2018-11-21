Албин: В Петербурге не хватает 25 тысяч мест в детских садах

Жителям Петербурга не хватает более 25 тыс. мест в детских садах и около 21 тыс. мест в школах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора Игоря Албина.

«Я, может быть, впервые назову эти цифры, но дефицит объектов социальной сферы в Петербурге впечатляет. По детским дошкольным учреждениям, по состоянию на 1 сентября 2018 года, – это 25442 места», – сказал он.

Албин отметил, что в школы не могут попасть 20,9 тыс. детей. Очереди наблюдаются и в поликлиниках – 22,5 тыс. посещений в смену.

Вице-губернатор заявил, что в Петербурге нужно «синхронизировать» строительство новых жилых комплексов с появлением транспортной инфраструктуры и социальных учреждений.