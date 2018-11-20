ФСБ задержала боевика, участвовавшего в нападении банды Басаева на Буденновск

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве Хазваха Черхигова, который в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на Буденновск в 1995 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Личность мужчины 1978 года рождения установили во время оперативно-разыскных мероприятий. В ведомстве отметили, что преступную деятельность Черхигова подтвердили свидетельские показания.

В настоящее время предполагаемый член банды находится под стражей, ведется следствия.

Нападение на Буденновск в Ставропольском крае случилось 14 июня 1995 года. Во время происшествия погибли 129 человек, ранения получили 415 граждан, а более 1500 человек держали в заложниках.

«За совершение данного преступления в период с 1995 по 2013 годы Ставропольским краевым судом были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы 31 участник данного преступления. В отношении 18 членов банды Шамиля Басаева у следствия имеются подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций», – добавили в ФСБ.