В Выборгский замок будут бесплатно пускать раз в месяц с 2019 года

Руководство Выборгского замка планирует бесплатно пускать посетителей каждую третью среду месяца с 2019 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на директора музея-заповедника Владимира Цоя.

В 2018 году завершилась реставрация башни Олафа и других объектов. Ремонт исторических сооружений не мешал туристам гулять на территории замка.

«Весьма примечательно, что больше и больше приезжает школьников, в том числе и из Ленинградской области. И нам хотелось бы поддержать эту тенденцию, чтобы как можно больше наших сограждан имели возможность не только побывать на территории единственного в России средневекового замка, но и посетить экспозиции и выставки Выборгского объединенного музея-заповедника», – сказал Цой.

Он добавил, что в связи с популярностью у туристов было принято решение о бесплатных днях посещения.