В Ленинградском зоопарке предложили выбрать имя для белорукого гиббона

Руководство Ленинградского зоопарка объявило конкурс на лучшее имя для белорукого гиббона, который родился минувшей весной. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В зоопарке отметили, что животное – первая дочка в семье Персея и Габины. «Старших сыновей пары зовут Орфей и Тесей, в зоопарке существует традиция называть белоруких гиббонов греческими именами», – добавили сотрудники.

Детеныш за полгода подросла и стала активно двигаться в вольере. Действия контролирует ее мама.

«Отец Персей пока не проявляет участие в воспитании ребенка, его очередь наступит чуть позже, когда дочка станет более самостоятельной», – сказали в зоопарке.

Поделиться своим вариантом имени для животного можно в ящике, который размещен в вольере. Конкурс продлится о 6 декабря, а итоги будут подведены в «День приматов».