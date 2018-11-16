На общедоступных компьютерах в МФЦ нашли незащищенные копии документов россиян

В компьютерах общего пользования в российских многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) хранится большое количество скан-копий паспортов и других документов граждан. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Документами может воспользоваться любой посетитель, который будет работать с компьютерами в МФЦ. Он сможет обнаружить электронные копии паспортов, СНИЛС и других данных.

По информации журналистов, документы оставались в компьютерах, потому что их владельцы забыли удалить файлы. По рабочим правилам МФЦ сотрудники должны ежедневно очищать рабочий стол и корзину компьютеров, но, как оказалось, нормы соблюдаются не всегда.

Эксперты подчеркнули, что данные в мошеннических целях могут использовать злоумышленники. Ведущий аналитик компании по разработке средств информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев отметил, что речь может идти и о незаконном оформлении микрозаймов.