В Госдуме предложили отдать в бюджет невостребованные вклады россиян. В интернете шутят, что стоит забрать дома, собак и органы

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил передавать невостребованные банковские вклады жителей России в бюджет страны. Сумма средств оценивается примерно в 1,4 трлн рублей.

Инициативу депутата раскритиковал глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что невостребованное имущество регулируется Гражданским кодексом. «Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто», – цитирует Грефа ТАСС.

К предложению негативно отнеслись и пользователи интернета. Они иронично подчеркнули, что властям стоит не ограничиваться вкладами и изымать квартиры, животных и телевизоры.

«И могилы, где цветы вовремя не поменяли... Ритуальная служба станет платиновой», – написал пользователь Twitter @esken_h.

«И собак, с которыми давно не гуляли!» – добавил @Olenevodic.

«Загранпаспорта, не используемые более трех лет, дипломы работающих не по специальности более пяти лет... Да это клондайк прямо», – отметил @GoVadik.

Пользователь @rezaq66 предложил конфисковывать жен, «если супружеский долг не исполняешь неделю». «О конфискации мозга и других органов, не используемых должным образом, говорили уже?» – спросил @Just_Monya.

Комментатор @gromoffdritriy добавил, что государству нужно отдать телевизор, «если не смотришь Первый канал», импортные товары, неофициальную зарплату и даже детей, если они изучают английский язык.