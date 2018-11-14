Петербургский активист запустил в Законодательное собрание крыс (ВИДЕО)

Политический активист Илья Мохов запустил крыс в Законодательное собрание Петербурга. Инцидент произошел перед заседанием утром 14 ноября, сообщают «Новости Санкт-Петербурга».

По словам Мохова, в городской парламент он выпустил животных, когда в холле Мариинского дворца не оказалось людей.

Свои действия Мохов посвятил депутатам муниципального совета Черной речки.

«Депутатов на Черной речке осталось 12. Никто не ведет прием граждан, ни одну фамилию депутата вам не назовет ни один житель... Лишь один депутат проживает на территории округа. А раз депутатов осталось менее 2/3 от состава, то совет нелегитимен. Поэтому я распустил муниципальных крыс в стенах ЗакСа с надеждой, что депутаты нас услышат!» – добавил он.

Видео: YouTube / News Saint-Peterburg