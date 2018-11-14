Мосты на рукавах Невы перестанут разводить с 15 ноября

В Петербурге навигация на рукавах Невы завершится в ночь на 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Традиционно навигация на Неве и Малой Неве будет продолжаться до конца осени. В этом году мосты разводить перестанут после 30 ноября.

«За пределами навигационного периода возможны разводки мостов для пропуска единичных судов», – отметили в учреждении.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.