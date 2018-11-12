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Общественники назвали «имитацией» доступную среду для инвалидов в Калининском районе

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© Фото: pixabay.com

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Активисты проверили благоустройство по нескольким адресам, после чего направили обращение в прокуратуру.

Активисты движения «Красивый Петербург» раскритиковали доступную среду для инвалидов в Калининском районе. Об этом они рассказали в социальных сетях.

По словам участников движения, поводом для проверки стали жалобы инвалидов. Активисты проверили места, где ООО «Фирма Рось» выполняло адресную программу по обеспечению доступности среды.

«На некоторых адресах жителям пришлось самим дорабатывать установленные конструкции и вкладывать в это свои деньги, чтобы получить возможность хотя бы использовать их», – отметили в «Красивом Петербурге».

В движении отметили, что «ситуация остается прежней – инвалиды не могут выйти самостоятельно из дома». «Доступность осталась только на бумаге, на практике же все оказалось имитацией», – добавили общественники.

В связи с этим активисты обратились в прокуратуру Северной столицы. Помимо этого, инвалиды предложили чиновникам сесть в коляски и протестировать доступную среду.

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