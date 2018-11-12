Петербург вошел в топ-3 регионов РФ с самым доступным жильем для аренды

Петербург вошел в тройку российских регионов по доступности аренды жилья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты собственного исследования.

По данным экспертов, только в трех регионах страны более половины семей может без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, при этом существенно не сокращая повседневные расходы. Речь идет о Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Петербурге.

В Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской областях и Чукотском автономном округе аренду могут позволить себе примерно 45% семей. Еще в 25 субъектах России показатель доступности жилья находится на уровне выше среднего по стране (35,9%).

В конец рейтинга попали южные регионы, в том числе Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым и Севастополь. Там снимать жилье и не сокращать расходы могут менее 20% семей с детьми. Эксперты объясняют это низкими зарплатами и высоким уровнем безработицы в субъектах РФ.