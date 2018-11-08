Вылет самолета из Петербурга в Воронеж задержали на 13 часов из-за тумана

Туристы из Петербурга не смогли вылететь в Воронеж из-за сильного тумана в районе местного аэропорта.

Самолет должен был приземлиться в городе 8 ноября в 00:05, но его прибытие сейчас ожидается в 13:35. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Помимо этого, перенесен вылет самолета из Воронежа в Петербург. Он должен прибыть в Северную столицу в 15:25.

Еще четыре лайнера не смогли вовремя отправиться в Москву. Время задержки доходит до 11 часов.