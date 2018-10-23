Петербургский центр управления парковками заплатит штраф до 1 млн рублей за незаконную велодорожку на Тихорецком

Сотрудники Смольного выявили на севере Петербурга незаконную велодорожку. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Нелегальную трассу обустроили на Тихорецком проспекте. Дорожка проходит по нечетной стороне от Светлановского проспекта в сторону Северного проспекта.
Заказчиком и производителем работ оказалось СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В отношении учреждения возбудили дело об административном правонарушении.
«Отметим, что штраф за данные административные правонарушения составляет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей», – добавили в ГАТИ.