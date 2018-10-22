В Петербурге расширили льготы на проезд в общественном транспорте для ветеранов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал законопроект, который увеличивает льготы на проезд в общественном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны и бывших узников концлагерей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно поправкам в Социальный кодекс Петербурга, ветераны смогут бесплатно ездить 26 и 28 января, а также 7 мая. В настоящее время льготы действуют 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, а также 8 и 9 мая.

Помимо этого, Беглов подписал закон о новых правилах предоставления льгот по транспортному налогу. Ранее от уплаты налогов освобождались владельцы автомобилей с электродвигателем мощностью до 150 л. с., однако в паспорте транспортного средства она зачастую указывается в кВт.

Теперь льготы распространяются на машины мощностью до 110,33 кВт, что соответствует 150 л. с.