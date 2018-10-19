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Саграда-Фамилия выплатит Барселоне 36 млн евро за 130-летнее строительство без разрешения

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© Фото: Instagram / @kokotabixx

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Храм начали возводить в 1882 году, сейчас работы завершены только на 70%.

Храм Святого Семейства в Барселоне, также известный как Саграда-Фамилия, согласился заплатить властям города 36 млн евро за строительство собора, которое продолжается больше 130 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на мэра Барселоны Аду Колау.

Деньги поступят в бюджет в течение десяти лет. Больше половины, 22 млн евро, направят на развитие городского транспорта, 7 млн евро уйдут на повышение доступности место, а 4 млн евро – на реконструкцию улиц. Оставшаяся сумма предназначена для уборки города и повышения безопасности.

Строительство храма началось в 1882 году. Его возводят по проекту Антонио Гауди только за счет пожертвований. Саграда-Фамилия в настоящее время готова примерно на 70%.

Из-за отсутствия разрешения строители несколько раз нарушали установленные нормы. В частности, несколько колонн храма касаются тротуара.

Саграда-Фамилия считается одной из главных достопримечательностей Барселоны. Ежегодно храм посещают около 4,5 млн туристов.

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