В Петербурге началась благотворительная продажа платьев на Хэллоуин

Благотворительный свадебный салон Re-Dresses начал продажу платьев для Хэллоуина. Об этом сообщается в социальных сетях.

Все желающие могут поменяться в салоне свадебными платьями или приобрести их, а также фату или белую юбку для костюма.

Одежду на безвозмездной основе принимают от клиентов, а также от благотворительных магазинов «Спасибо». Часть вырученных средств направляется в благотворительные фонды.

В Re-Dresses отмечают, что платья также отдают социальным проектам, в том числе некоммерческим театрам, детским домам и будущим семьям со сложным материальным положением.

Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун католического Дня всех святых. Корни праздника связаны с традициями Великобритании и Северной Ирландии.