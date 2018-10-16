Тропический маршрут Ботанического сада закроют на восемь дней

В Ботаническом саду Петра Великого на восемь дней закроют Тропический маршрут. Об этом рассказали в пресс-службе сада.

Посетители не смогут попасть в зону с тропическими растениями с 18 по 26 октября. Ограничения связаны с работами по техническому обслуживанию.

Сотрудники сада отметили, что Субтропический маршрут будет работать в прежнем режиме. Парк-дендрарий открыт с 10:00 до 16:30.