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В Петербурге спасли котенка, застрявшего на несколько дней в вентиляции

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© Фото: vk.com/koshkispas

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Волонтеры «Кошкиспас» достали животное и вскоре нашли ему хозяев.

Сотрудники организации «Кошкиспас» достали из вентиляции котенка, который заблудился. Об этом сообщается в группе волонтеров.

В организации рассказали, что мать животного родила потомство в простенке между этажами дома. Спустя месяц кошка начала выходить вместе с котятами, один из которых заблудился в вентиляции над спортзалом.

Вскоре посетители услышали писк и попытались помочь животному выбраться. После нескольких неудачных попыток на третий день вызвали спасателей.

Волонтеры после удачной операции взяли котенка на передержку. Вскоре ему нашли хозяев.

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