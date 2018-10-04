Бар El Copitas из Петербурга признали одним из 50 лучших в мире

Петербургский бар El Copitas вошел в число 50 лучших в мире. Список составляет британский журнал Drinks International.

Заведение из Северной столицы заняло 39-е место рейтинга. El Copitas стал единственным представителем России в списке.

Рейтинг возглавил бар Dandelyan из Лондона. Вторую строчку занял другой бар британской столицы – American Bar. В топ-5 также вошли Manhattan из Сингапура, NoMad из Нью-Йорка и лондонский Connaught Bar.

Авторы списка отметили, что El Copitas привлекает посетителей мексиканской кухней. Другая особенность заведения – «секретность». В него не всегда можно просто попасть.