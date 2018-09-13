Петербуржцев удивила виселица у стен Петропавловской крепости

У стен Петропавловской крепости установили настоящий эшафот с виселицей. Об этом рассказали пользователи «ВКонтакте» в группе «Новости Купчино».

Конструкцию поставили утром 13 сентября. Ее создали для съемок фильма «Союз спасения», посвященного декабристам.

На восточном земляном валу кронверка Петропавловской крепости в июле 1826 года казнили пятерых членов оппозиционного движения. На виселицу отправили Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского.

В память о декабристах свое имя получила улица, которая проходит от Вознесенского проспекта до набережной реки Пряжки. Также называется остров, расположенный между Финским заливом, рекой Смоленкой и Малой Невой.