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Крестный ход 12 сентября обойдется бюджету Петербурга в 2 млн рублей

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© Фото: Александр Гальперин / Life

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Из-за мероприятия в центре Северной столицы ограничат движение транспорта.

Организация крестного хода в Петербурге, который пройдет на Невском проспекте, обойдется бюджету города в 2 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Средства направят на аренду экранов, сцены и обеспечение безопасности колонны. Помимо этого, бюджетные деньги пойдут на врачей, которые будут дежурить во время крестного хода.

Расходы на листовки и баннеры мероприятия, посвященного дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, на себя взяла Русская православная церковь. В крестном ходе будет участвовать депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Крестный ход пройдет 12 сентября с 10:30 до 14:00. Из-за мероприятия в центре Петербурга временно ограничат движение, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 09:00 11 сентября до 14:00 12 сентября закроют крайнюю левую полосу движения по Лаврскому проезду от площади Александра Невского к набережной реки Монастырки. С 20:00 11 сентября до 20:00 12 сентября водители не смогут проехать по площади Александра Невского от Чернорецкого переулка с мосту Александра Невского, а также по Чернорецкому переулку.

В среду, 12 сентября, с 09:00 до 11:30 будет закрыт проезд по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и по переулку Сергея Тюленина.

Невский проспект с 10:30 до 13:30 будут перекрывать поэтапно по ходу движения колонны от Казанской улицы до площади Александра Невского и на самой площади. Крайне правая полоса Невского проспекта в направлении от Фонтанки до Караванной улицы будет закрыта 12 сентября с 06:00 до 14:00.

С 20:00 11 сентября до 09:00 12 сентября запрещена парковка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой и на переулке Сергея Тюленина.

С 20:00 11 сентября до конца 14 сентября нельзя парковаться на Московском проспекте вдоль дома №100, по четной стороне Черниговской улицы от Московского проспекта до дома №8 по Черниговской.

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