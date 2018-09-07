Долю мигрантов в строительстве сократят до 80% в 2019 году

Доля иностранных работников в сфере строительства в России будет ограничена до 80%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, ограничение вступит в силу в 2019 году. Согласно данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства заняты 6,3 млн человек, при этом значительную часть составляют мигранты.

В Министерстве труда отметили, что доля строительных предприятий, у которых число иностранных работников достигает 80-100% от общего штата, выросла с 7,7% в 2016 году до 14,5% в 2018 году.

Согласно проекту постановления, исключение будет сделано для трех регионов – Москвы, Хабаровского края и Амурской области. На столицу РФ в 2017 году пришлось 12,1% объема работ в российском строительстве.