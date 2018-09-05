В Петербурге 5 сентября будут дожди и до +26 градусов

В Северной столице во вторник, 5 сентября, ожидаются осадки. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



По данным синоптиков, во второй половине дня пойдут кратковременные дожди. В городе на Неве будет облачно с прояснениями.



Скорость ветра поднимется до 5 м/с. Воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.



Рассвет – 06:02, закат – 19:50.