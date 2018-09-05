В Северной столице во вторник, 5 сентября, ожидаются осадки. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
По данным синоптиков, во второй половине дня пойдут кратковременные дожди. В городе на Неве будет облачно с прояснениями.
Скорость ветра поднимется до 5 м/с. Воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.
Рассвет – 06:02, закат – 19:50.
В Петербурге 5 сентября будут дожди и до +26 градусов
© Фото: Instagram / @jk_spb
Ветер в Петербурге будет несильным – до 5 м/с.
В Северной столице во вторник, 5 сентября, ожидаются осадки. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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