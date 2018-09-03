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«Победа» с 4 сентября увеличит в полтора раза стоимость провоза багажа

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© Фото: life.ru

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Изменение цены связано с претензиями Федеральной антимонопольной службы.

Авиакомпания «Победа» со вторника, 4 сентября, повысит стоимость провоза багажа из-за претензий Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает ТАСС.

За чемоданы и сумки весом до 10 кг придется платить не 499 рублей, а 777 рублей. В «Победе» заявили, что цена изменилась из-за претензий ФАС, которая потребовала, чтобы каждый пассажир мог оформить билет по единому тарифу в рамках одного бронирования.

Раньше при покупке билета на сайте авиакомпании по низкой ставке оплатить провоз багажа мог только один человек, остальным приходилось платить по 1499 рублей за перевозку сумок и чемоданов. В агентствах и аэропортах это стоило 1000 рублей.

«Мы хотели стимулировать клиентов приходить на наш сайт за самыми низкими ценами, поэтому ввели промотариф на багаж 10 кг. Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений. Но каждая семья, оформлявшая перелет одним бронированием, имела возможность оплатить провоз багажа по промотарифу», – заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

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