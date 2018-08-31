СПбГУ, ИТМО и Политех попали в рейтинг лучших университетов Евразии

Три петербургских университета попали в рейтинг лучших университетом Евразии по версии британского журнала Times Higher Education. Список опубликован на официальном сайте издания.

Санкт-Петербургский государственный университет попал на самое высокое место среди вузов Северной столицы. Он занял 11-ю строчку.

На 15-м месте оказался Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Политехнический университет разместили на 26-й строчке.

Первые три места заняли российские вузы – МГУ, Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет.

Всего в список британского журнала попали 74 университета из 16 стран. От России в рейтинге, составленном по оценке учебной среды, цитируемости и другим параметрам, находятся 27 университетов.