В центре Петербурге повесили списки жертв блокады Ленинграда

На улицах в центре Петербурга появились плакаты, на которых написаны имена жертв блокады Ленинграда. Их повесили активисты, участвующие в «Дне памяти».

Плакаты можно встретить на Литейном проспекте, улице Маяковского, Марата, Колокольной, Пушкинской и других улицах. На каждом листе указаны люди, которые жили в близлежащих домах, улицах или районах.

«Точное количество жертв блокады не известно до сих пор, и вряд ли станет известно вообще. Многие смерти не регистрировались», — добавили активисты.

«День памяти» пройдет в Петербурге 8 сентября. В этот день в 1941 году началась блокада Ленинграда.

Всех желающих просят распечатать списки погибших в годы войны и зачитать их вслух. Подробнее об акции можно узнать здесь.