Главу администрации МО «Смольнинское» Смирнову задержали по делу о хищении 9 млн рублей

В Петербурге задержали главу администрации муниципального образования «Смольнинское» Наталью Смирнову. Она проходит в качестве подозреваемой по делу о хищении 9 млн рублей, сообщила «Фонтанка».

По версии следователей, при проведении конкурса на работы по благоустройству внутридомовой территории жилых домов были созданы условия для победы компании, подконтрольной чиновникам. Подрядчику по подложным документам перевели около 8,95 млн рублей за фактически невыполненные работы.

Смирнову задержали на двое суток 23 августа после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Решается вопрос о ее аресте.

Чиновница работает в «Смольнинском» с 2010 года. До этого она возглавляла администрацию муниципалитета «Дворцовый округ».