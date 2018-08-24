В Северной столице в пятницу, 24 августа, ожидается хорошая погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Температура воздуха поднимется до +25 градусов. На протяжении дня будет сохраняться переменная облачность, осадки не ожидаются.
Скорость ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Рассвет – 05:34, закат – 20:26.
В Петербурге 24 августа будет тепло и сухо
© Фото: Instagram / @deniskaoi
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В городе на Неве потеплеет до +25 градусов.
В Северной столице в пятницу, 24 августа, ожидается хорошая погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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