В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке взрыва

В Германии задержали гражданина России, которого подозревают в подготовке взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранители вместе со спецподразделением GSG 9 взяли 31-летнего Магомеда-Али Ц. в Берлине. По данным Генпрокуратуры ФРГ, мужчина вместе с задержанным во Франции Клементом Б. готовил «серьезное, угрожающее государству преступление, а также преступление с использованием взрывчатки».

В ведомстве добавили, что в квартире подозреваемого проводится обыск. В настоящее время решается вопрос об аресте россиянина.