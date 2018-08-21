Милонов предложил создать школьную форму как в «Гарри Поттере»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил создать единый дизайн школьной формы на основе костюмов из «Гарри Поттера». Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

По мнению парламентария, одежда учеников школы магии Хогвартс – хороший пример для России.

«Форма должна быть примерно по одной цене, но у кого-то синяя, у кого-то коричневая, у кого-то зеленая, как в Гриффиндоре, Слизерине (название факультетов школы магии, – прим. ред.). Гарри Поттер, когда не хотел в Слизерин, не хотел, не потому что там форма дешевая – там зеленая. Он не хотел зеленую. Он хотел коричневую», – сказал Милонов

Депутат отметил, что в каждом регионе одежду могут сшить с местными национальными элементами.

«Есть определенная специфика. В Чеченской Республике была бы своя, может быть чуть-чуть с национальными элементами, в Татарстане, в Карелии, в Коми – своя», – завявил депутат.