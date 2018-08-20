Комендантам общежитий предложили будить студентов по утрам

Росстандарт составил требования к условиям проживания в студенческих общежитиях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст документа.

Новый государственный стандарт предполагает, что в каждой комнате может быть не более четырех человек. На десять студентов должен приходиться как минимум один санузел, которые рекомендуется делать отдельными для мужчин и женщин.

Сотрудникам общежитий предлагается предоставлять студентам различные услуги. В частности, они могут будить студентов по утрам по их просьбе. Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов заявил, что студенты часто пропускают первую пару, потому что не могут проснуться.

Кроме того, учащимся рекомендуют выдавать утюги, фены, гладильные доски, медицинскую аптечку. Плату разрешено брать за интернет, телевидение, автоматы с напитками и снеками и другие услуги. С каждым общежитием рекомендовано обустроить для студентов парковку или гараж.

Документ должен вступить в силу 1 марта 2019 года.