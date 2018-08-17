На проспекте Королева установили памятник первым летчикам России

В Приморском районе Петербурга на проспекте Королева открыли памятник «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома». Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Композицию, созданную Валентином Федоренко, разместили в сквере Генерала Селезнева. Она представляет собой два взлетающих самолета У-2, которые символизируют развитие отечественной авиации в начале XX века.

Торжественное открытие памятника прошло под музыку в исполнении оркестра Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. В церемонии участвовали глава комитета по транспорту Петербурга Александр Головин, руководитель администрации Приморского района Николай Цед и местные жители.

«Именно на территории современного Приморского района зарождалась российская авиация. Мечта о полете воплотилась в самых первых самолетах и изобретениях, великие авиаторы и конструкторы связали свою жизнь с Комендантским аэродромом. И пусть он не сохранился, мы чтим страницы авиационной истории нашего района», – сказал Цед.