Умерла «королева соул-музыки» Арета Франклин

В США на 77-м году жизни скончалась певица Арета Франклин. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Несколько дней назад близкие «королевы соула» рассказали, что артистка серьезно больна раком. Его диагностировали еще в 2010 году.

Франклин родилась в 1942 году в Мемфисе. Во второй половине 60-х годов она достигла широкого успеха благодаря своему пению.

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя попало в Зал славы рок-н-ролла. Американский журнал Rolling Stone спустя 20 лет признал ее величайшей певицей в истории. За свою карьеру артистка выиграла почти два десятка премий Grammy.