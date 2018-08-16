Олимпийская чемпионка Елена Шушунова скончалась в Петербурге

В Петербурге на 50-м году жизни скончалась двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России.

Согласно предварительной информации, заслуженный мастер спорта СССР умерла от воспаления легких, сообщает РИА «Новости».

На Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году Шушунова завоевала две золотые медали – в многоборье и в командных соревнованиях. На Играх она также выиграла серебряную медаль на бревне и бронзовую – на брусьях.

За год до этого петербурженка установила абсолютный рекорд Всемирной универсиады. Шушунова стала обладательницей всех шести золотых медалей. Помимо этого, гимнастка выигрывала чемпионаты мира и Европы.