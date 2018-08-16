Станции петербургского метро предложили пронумеровать ради туристов

Вице-губернатору Петербурга Игорю Албину предложили пронумеровать станции метро, чтобы иностранным туристам было прощеориентироваться в подземке. С соответствующим предложением обратился глава муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов.

По его словам, во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, он наблюдал, как иностранцам было сложно прочитывать и воспринимать на слух названия станций. Черепанов отметил, что порядковые номера упростят использование метро.

«Можно сказать, что наш город – не только туристическая столица России, но и международная площадка для международных форумов. Поток иностранцев огромный, а мы страна гостеприимная, так давайте поможем туристам», – сказал он.

В настоящее время нумерация станций используется в метрополитенах нескольких городов мира, в том числе в Минске, Киеве и Варшаве.