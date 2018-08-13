Проверку ЕГЭ к 2030 году доверят компьютеру

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) хочет к 2030 году проверять единый государственный экзамен с помощью компьютера. Об этом сообщила «Русская планета».

По словам директора института Оксаны Решетниковой, власти рассчитывают, что к концу следующего десятилетия искусственный интеллект будет достаточно развитым, чтобы его можно было использовать для проверки развернутых ответов школьников.

Компьютеры в настоящее время используются только для оценки тестовой части, а сочинения и задания, где требуется комментарий, изучают около 40 тыс. экспертов.

По мнению некоторых специалистов, компьютерная проверка исключит субъективный фактор, что положительно скажется на результатов выпускников.