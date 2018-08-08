Жара в +30 градусов вернется в Петербург к 10 августа

В Петербург возвращается 30-градусная жара. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управлениепо гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 9 июня, воздух в Северной столице прогреется до +29 градусов. Осадки в этот день не ожидаются.

В пятницу, 10 августа, в городе на Неве станет жарче еще на один градус. Как и днем ранее, в Петербурге будет сухо.

К выходным в Северной столице похолодает – 12 августа ожидается до +22 градусов. Осадки вернутся к 11 августа.