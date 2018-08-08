На доходном доме на Ропшинской из-за водосточной трубы просверлили ангела (ВИДЕО)

Барельеф на историческом доме на Ропшинской улице просверлили, чтобы установить водосточную трубу. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Изображение ангела повредил рабочий, которого не смутил возраст здания. Название компании, в которой он работает, не сообщается.

Работы, скорее всего, согласованы не были, заявили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Чиновники пообещали позднее дать развернутый комментарий по ситуации.

Доходный дом на Ропшинской был построен в конце XIX века. Его реконструировали в 1913 году. Здание не входит в список объектов культурного наследия.

Видео: vk.com/ekaterinadolinina