В Петербурге умерла актриса Людмила Глухова, снявшаяся в «Улицах разбитых фонарей»

В Петербурге скончалась актриса Людмила Глухова, лауреат театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщили в пресс-службе культурного-досугового центра «Красногвардейский», в котором она на протяжении шести лет работала художественным руководителем.

Глухова умерла 29 июля на 55-м году жизни. «Это случилось внезапно, неожиданно...» – заявили в «Красногвардейском».

«Она необычайно талантлива: мы всегда наслаждались ее виртуозными джазовыми импровизациями, ее умением слагать стихи, ее яркими сценическими образами», – отметили в центре.

Актриса родилась в Иркутской области. Второе высшее образование она получила в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

В 2005 году Глухова получила премии «Золотая маска» «за высокохудожественную самобытную вокальную импровизацию» в роли Хранительницы в спектакле «Песни дождя» театра «ЧелоВЕК».

Помимо работы в театра, Глухова снялась в нескольких эпизодах отечественных телесериалов. Она появлялась в «Тайнах следствия» и в «Улицах разбитых фонарей».