Центробанк выпустил монеты в честь 50-летия «Ну, погоди!»

Центральный банк России выпустил памятные монеты в честь мультсериала «Ну, погоди!». Их изготовили к 50-летию знаменитого произведения.

Монеты, на которых изображены сцены из мультфильма доступны в двух номиналах. Три рубля сделаны из серебра, а 25 рублей – из недрагоценных металлов в обычном и цветном исполнении.

В обращение поступили 3 тыс. серебряных монет, 450 тыс. обычных и 50 тыс. – с цветным изображением.

Все монеты считаются законным платежным средством в России. Их обязаны принимать без каких-либо ограничений.

Фото: cbr.ru