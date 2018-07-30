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«Яндекс» сделал панорамы Петербурга с Невы и других рек

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© Фото: «Яндекс»

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Пользователи интернета смогут рассмотреть достопримечательности Северной столицы с необычного ракурса.

Компания «Яндекс» опубликовала панорамы Петербурга, сделанные на реках и каналах Северной столицы. Посмотреть их можно в сервисе «Яндекс.Карты».

Снимки были сделаны на Неве, канале Грибоедова, Мойке, Фонтанке и других водных артериях города, в том числе на Обводном канале и у Александро-Невской лавры.

Авторы панорам отметили, что пользователи смогут рассмотреть не только самые известные достопримечательности, но и менее популярные места. «Например, можно изучить с воды памятник конструктивизма – первый жилой дом Ленсовета, рассмотреть ледокол "Александр Санников" или полюбоваться памятником Александру Невскому в Усть-Ижоре», – отметили в компании.

Съемка проводилась в конце июня и продлилась несколько дней. За это время операторы сделали более 30 тыс. фотографий, из которых сделали 7,5 тыс. панорам.

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