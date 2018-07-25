Москалькова предложила раздать паспорта РФ «добропорядочным гражданам» без документов

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила провести в России паспортную амнистию. Об этом она рассказала в интервью РБК.

По мнению омбудсмена, власти страны должны выдать паспорта «добропорядочным гражданам», у которых «были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка в 90-е годы».

Москалькова отметила, что на эту тему она разговаривала с людьми, проживающими в России, а также с правозащитниками.

Омбудсмен заявила, что в настоящее время не известно, о каком количестве человек идет речь. По ее словам, работа над соответствующим реестром еще не завершена.

В 2017 году Москалькова сказала, что в Крыму проживают от 2 до 4 тыс. человек без российского гражданства. Она просила правительство заняться проверкой ситуации.